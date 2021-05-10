نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، مساء الاثنين، خبراً "ملفقاً" على موقعها زعمت فيه أن حركة حماس الفلسطينية قتلت 20 شخصاً بينهم 9 أطفال في إسرائيل.

واتهمت الصحيفة الأمريكية المقاومة الفلسطينية بتسبب هجماتها في مقتل 20 شخصاً في إسرائيل، على الرغم من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة سقوط 20 قتيلاً في القطاع بغارات إسرائيلية مساء الاثنين.

كما نشرت الصحيفة تغريدة على حسابها في تويتر كررت فيها اتهاماتها للمقاومة الفلسطينية، قبل أن تعود وتحذف التغريدة بعد رد فعل قوي على التغريدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 20 قتيلاً، بينهم 9 أطفال.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن من بين القتلى، طفلة في العاشرة من عمرها، بالإضافة إلى نحو 65 إصابة، بجراح مختلفة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن شن غارات على قطاع غزة. وزعم مساء الاثنين، أنه قصف عدداً من الأهداف التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، واستهدف ثمانية نشطاء في الحركة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 60 صاروخاً تجاه إسرائيل بما في ذلك 7 على مدينة القدس، فيما استهدفت باقي الصواريخ عسقلان وسديروت ومستوطنات بمنطقة غلاف غزة.

وصباح الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تنفذها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العمود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.