يسود الهدوء النسبي أرجاء المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية منذ فجر اليوم بعد يوم من المواجهات العنيفة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد بعد أن كانت الشرطة الإسرائيلية قد انسحبت منه منتصف الليلة الماضية.

وبانتهاء الصلاة هتف حشد من المصلين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"لن تركع أمة قائدها محمد".

ووجَّه المصلُّون التحية للجناح العسكري لحركة "حماس" كتائب عز الدين القسام.

ولم تُسجل اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.

وكان المئات من المعتكفين قد أمضوا الليل في المسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت المسجد الأقصى أكثر من مرة أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابة 520 شخصاً، حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.