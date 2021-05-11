جاء ذلك وفق ما رصده مراسل الأناضول لمواقف رسمية وشعبية شملت إلغاء فلسطين احتفالات عيد الفطر حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة في القصف الإسرائيلي.

ويأتي هذا الزخم قبيل ساعات من اجتماعين طارئين الثلاثاء لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس وقطاع غزة.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين منذ الاثنين، أكد خلالها ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وبحث خطوات حشد موقف عربي ودولي ضدها.

وشملت الاتصالات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وقدم الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال الهاتفي “الشكر الجزيل للرئيس أردوغان على مواقف تركيا الداعمة للحقوق الفلسطينية.

فيما قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بسلسلة تغريدات إن الرئيس نجح في لفت أنظار المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ودول العالم إلى إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

وحول أوضاع القدس أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو اتصالات مع نظرائه الفلسطيني رياض المالكي والإيراني محمد جواد ظريف والجزائري صبري بوقادوم والتونسي عثمان الجرندي والباكستاني شاه محمود قريشي والروسي سيرغي لافروف.

بدوره بحث وزير الخارجية التركي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين الخطوات المزمع اتخاذها لعقد اجتماع لـ“لجنة القدس” الثلاثاء.

وأدان البرلمان التركي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، فيما غرد متحدث “حزب العدالة والتنمية” عمر جليك مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العنف الإسرائيلي المتصاعد.

فيما استنكرت الجالية المصرية بتركيا “الهجمات الصهيونية الشرسة ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى“، مؤكدة في بيان أنّ “القضية الفلسطينية والقدس عقيدة وقضية المسلمين الأولى مهما مرت الأعوام.

ومنذ مساء الاثنين قُتل 24 فلسطينياً بينهم 9 أطفال وأصيب 103 آخرون جراء قصف إسرائيلي عنيف على غزة، فيما سُجّلت 612 إصابة في المسجد الأقصى ومدينة القدس جراء اعتداءات قوات الاحتلال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.