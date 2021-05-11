سياسة
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بروباغندا زائفة.. متحدث نتنياهو ينشر فيديو كاذباً لإطلاق صورايخ من غزة
نشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي مقطع فيديو زعم أنه من قطاع غزة لإطلاق صواريخ من مناطق مأهولة بالسكان، وبعد التأكد من المقطع المنشور تبيَّن أنه يعود إلى سوريا منذ سنوات.
بروباغندا زائفة.. متحدث نتنياهو ينشر فيديو كاذباً لإطلاق صورايخ من غزة
 أوفير جندلمان ينشر مقطع فيديو زعم أنه من قطاع غزة لإطلاق صواريخ من مناطق مأهولة بالسكان / AFP
11 مايو 2021

تحاول إسرائيل تسويق روايتها الخاصة بالأحداث عبر بروباغندا تصل إلى المغالطات والتزييف في الصور ومقاطع الفيديو.

وفي هذا الإطار نشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي مقطع فيديو زعم أنه من قطاع غزة لإطلاق صواريخ من مناطق مأهولة بالسكان.

جندلمان نشر المقطع لتبرير قصفهم للمناطق السكانية في قطاع غزة الذي تسبب في مقتل المدنيين والأطفال.

وبعد التأكد من المقطع المنشور تبين أن ما نشره المتحدث الإسرائيلي مغالطة لا علاقة لها بقطاع غزة بل هي مجرد بروباغندا كاذبة، إذ تداول ناشطون أن المقطع يعود إلى سوريا منذ سنوات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة صباح الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 24 قتيلاً. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو 130 موقعاً منذ بدء الهجمات، بينما أعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى مدينة عسقلان.

مصدر:TRT عربي
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