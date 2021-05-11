قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ عمليات الإخلاء المخطط لها في حي الشيخ جراح بالقدس تأكيد لحقيقة الفصل العنصري التي يواجهها ملايين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تغريدة لمدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر.

وفيما يتعلق بممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين قال شاكر إنّ الوحشية التي تُعامل بها السلطات الإسرائيلية المتظاهرين في القدس ناجمة عن ممارسة منهجية للقوة المُفرطة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تسعى بذلك لقمع المظاهرات، وبالتالي سحق التصدّي للفصل العنصري.

وتواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

ويقول السكان إنه في حال تنفيذ قرارات الإخلاء فإنها ستشكل خطراً على العائلات التي تقيم في 28 منزلاً منذ عام 1956.

وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى قطاع غزة بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" في القطاع إسرائيل مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الاثنين لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.