سياسة
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ترهيب متواصل.. رسائل نصية تتوعد المقدسيين بالمحاسبة لدفاعهم عن الأقصى
وصلت رسائل نصية إلى عدد من النشطاء المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى تزعم أنها من المخابرات الإسرائيلية تتوعدهم بالمحاسبة لمشاركتهم في الأحداث الأخيرة.
ترهيب متواصل.. رسائل نصية تتوعد المقدسيين بالمحاسبة لدفاعهم عن الأقصى
رسائل تصل إلى المقدسيين تتوعدهم بالمحاسبة لمشاركتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى / مواقع التواصل
11 مايو 2021

وثق نشطاء في القدس وصول رسائل نصية عبر هواتفهم الشخصية من أرقام غير معروفة تحاول تخويفهم باسم المخابرات الإسرائيلية.

ويقول نص الرسالة للمرسل إليه إنه جرى "تشخيصك كمن شاركت في أعمال عنف في المسجد الأقصى. سوف نقوم بمحاسبتك." وذُيلت الرسالة باسم المخابرات الإسرائيلية.

ومن بين الذين وصلت إليهم هذه الرسالة كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني، الذي عبَّر عن تنديده بمثل هذا الترهيب مؤكداً ذهابه إلى المسجد الأقصى بشكل علني من أجل الدفاع عن حرمته.

وتحاول إسرائيل بكل السبل التصدي لوصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى من أجل بسط سيطرتها عليه وتسهيل عملية اقتحامه من قبل المستوطنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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