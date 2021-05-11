سياسة
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ضمن مساعي أنقرة.. جاوش أوغلو يبحث تطورات القدس مع نظيريه الأردني والمصري
بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو التطورات الأخيرة في القدس المحتلة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، والخطوات الممكن اتخاذها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
ضمن مساعي أنقرة.. جاوش أوغلو يبحث تطورات القدس مع نظيريه الأردني والمصري
جاوش أوغلو يبحث تطورات القدس مع نظيريه الأردني والمصري / AA
11 مايو 2021

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو التطورات الأخيرة في القدس المحتلة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين بين جاوش أوغلو ونظيريه الأردني والمصري الثلاثاء على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، حسب مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية التركي ونظيريه الأردني والمصري تناولوا التطورات الأخيرة في فلسطين والخطوات الممكن اتخاذها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وتصدَّر التحرك التركي الواسع الداعم للقدس والفلسطينيين ردود الفعل العربية والإسلامية والعالمية الرافضة لاعتداءات إسرائيل المتواصلة على المقدسيين والمُصلِّين في المسجد الأقصى والعدوان على قطاع غزة.

ومنذ مساء الاثنين قُتل 24 فلسطينياً بينهم 9 أطفال وأصيب 103 آخرون جراء قصف إسرائيلي عنيف على غزة، فيما سُجّلت 612 إصابة في المسجد الأقصى ومدينة القدس جراء اعتداءات قوات الاحتلال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ مساء الاثنين قُتل 24 فلسطينياً بينهم 9 أطفال وأصيب 103 آخرون جراء قصف إسرائيلي عنيف على غزة، فيما سُجّلت 612 إصابة في المسجد الأقصى ومدينة القدس جراء اعتداءات قوات الاحتلال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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