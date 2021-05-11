سياسة
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"الشعب المصري معاك يا فلسطيني".. وسم يتصدر تويتر بمصر ضد جرائم الاحتلال
أطلق الفنان المصري عمرو واكد وسم #الشعب_المصري_معاك_يافلسطيني، إذ دعا المصريين للتغريد عليه نصرة للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة.
"الشعب المصري معاك يا فلسطيني".. وسم يتصدر تويتر بمصر ضد جرائم الاحتلال
المصريون يتفاعلون مع وسم  #الشعب_المصري_معاك_يافلسطيني تنديداً بجرائم الاحتلال  / Reuters
11 مايو 2021

تصدَّر وسم #الشعب_المصري_معاك_يافلسطيني توتير في مصر تضامناً مع الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة.

وأطلق الفنان المصري عمرو واكد الوسم ودعا المصريين للتغريد عليه نصرة للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة.

وتداول نشطاء عدة صور ومقاطع فيديو تُذكِّر بموقف الشعب المصري التاريخي المناصر لحق الفلسطينيين في مطالبهم ونضالهم.

كما ذكَّروا بصمت العالم أمام جرائم الاحتلال مشددين على أن المصريين والفلسطينيين شعب واحد لا يفرقهم شيء.

يأتي هذا الوسم بالتزامن مع الصمت الذي يخيم على ميادين مصر هذه المرة على الرغم من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وهو الأمر الذي لم تعتده القاهرة التي كانت أول المتفاعلين مع الأحداث في فلسطين.

مصدر:TRT عربي
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