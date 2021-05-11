تصدَّر وسم #الشعب_المصري_معاك_يافلسطيني توتير في مصر تضامناً مع الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة.

وأطلق الفنان المصري عمرو واكد الوسم ودعا المصريين للتغريد عليه نصرة للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة.

وتداول نشطاء عدة صور ومقاطع فيديو تُذكِّر بموقف الشعب المصري التاريخي المناصر لحق الفلسطينيين في مطالبهم ونضالهم.

كما ذكَّروا بصمت العالم أمام جرائم الاحتلال مشددين على أن المصريين والفلسطينيين شعب واحد لا يفرقهم شيء.

يأتي هذا الوسم بالتزامن مع الصمت الذي يخيم على ميادين مصر هذه المرة على الرغم من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وهو الأمر الذي لم تعتده القاهرة التي كانت أول المتفاعلين مع الأحداث في فلسطين.