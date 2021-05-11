سياسة
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تطور نوعي بغزة.. أنباء استخدام طائرات مُسيَّرة فلسطينية وإصابتها لجنود
كشفت وسائل إعلام محلية عن دخول طائرة فلسطينية مُسيَّرة محلية الصنع للمعارك، بعد أن ألقت عبوة ناسفة على قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة وأصابت أحد جنود القوة إصابة مباشرة.
تطور نوعي بغزة.. أنباء استخدام طائرات مُسيَّرة فلسطينية وإصابتها لجنود
طائرة فلسطينية مُسيَّرة محلية الصنع ألقت عبوة ناسفة على قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة / Reuters
11 مايو 2021

قالت وسائل إعلام محلية إن طائرة فلسطينية مُسيَّرة محلية الصنع ألقت عبوة ناسفة على قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة قبل قليل وأصابت أحد جنود القوة إصابة مباشرة.

واعتبر ناشطون ومتابعون أن هذا التطور يعتبر حدثاً نوعياً في التصعيد الأخير، وهو ما سيعيد خلط الأوراق مرة أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب من سكان المستوطنات المجاورة لقطاع غزة البقاء بمنازلهم وعدم الخروج منها، في ظل التقارير التي تتحدث عن إطلاق طائرة مسيرة من غزة قنبلة على تجمع لجنود قرب مستوطنة "زيكيم".

مصدر:TRT عربي
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