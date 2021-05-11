قالت وسائل إعلام محلية إن طائرة فلسطينية مُسيَّرة محلية الصنع ألقت عبوة ناسفة على قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة قبل قليل وأصابت أحد جنود القوة إصابة مباشرة.

واعتبر ناشطون ومتابعون أن هذا التطور يعتبر حدثاً نوعياً في التصعيد الأخير، وهو ما سيعيد خلط الأوراق مرة أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب من سكان المستوطنات المجاورة لقطاع غزة البقاء بمنازلهم وعدم الخروج منها، في ظل التقارير التي تتحدث عن إطلاق طائرة مسيرة من غزة قنبلة على تجمع لجنود قرب مستوطنة "زيكيم".