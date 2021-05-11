سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد حذف وسوم تضامنية مع القدس والشيخ جراح.. بِمَ ردَّ إنستغرام؟
قدم موقع إنستغرام اعتذاره عن حذف حسابات نشطاء فلسطينيين ومؤثرين متضامنين مع قضية حي الشيخ جراح والقدس، وعن المشكلات المتعلقة بالوصول إلى وسم "الأقصى". وأكد أن خللاً تقنياً تسبب في ذلك لا محاولة من الموقع للحد من التعبير عن الرأي.
بعد حذف وسوم تضامنية مع القدس والشيخ جراح.. بِمَ ردَّ إنستغرام؟
"إنستغرام" يعتذر عن إغلاق حسابات فلسطينية وحظر وسم #الأقصى / Reuters
11 مايو 2021

قال موقع "إنستغرام" إن كثيراً من مستخدميه واجهوا في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة مشكلات تتعلق بالوصول إلى وسوم ومحتوى معين، خصوصاً في المجتمع الفلسطيني.

وقدم "إنستغرام" في بيان وصلت إلى TRT عربي نسخة منه، اعتذاراً عن المشكلة، وقال: "إننا نود تأكيد أننا لم نحاول بأي شكل من الأشكال الحد من قدرة أي شخص على التعبير عن نفسه بمنتهى الحرية".

وأوضح البيان أن الموقع واجه خطأً تقنياً نهاية الأسبوع الماضي امتد أثره إلى القصص والأرشيف عند ملايين الأشخاص حول العالم ومنهم النشطاء الفلسطينيون الذين تأثروا بهذا الخطأ، وتسبب باختفاء قصصهم المعاد نشرها، مؤكداً أن هذا الخطأ لم يتعلق بالمحتوى نفسه، بل كان مشكلة عالمية واسعة النطاق وقد أُصلحت.

وفيما يتعلق بوسم "الأقصى" قال إنستغرام: "علمنا في يوم 7 مايو/أيار أنه حُظر وسم (#الاقصى و#الأقصى) عن طريق الخطأ، وقد رُفع هذا الحظر ويمكن للجميع استخدامه الآن كالمعتاد".

وأشار إلى أنّ هذا الخطأ لم يكن مرتبطاً بالمشكلة التقنية التي أثرت عالمياً على القصص السابقة والأرشيف.

وكرر الموقع في البيان اعتذاره عن المشكلتين للجميع بما في ذلك المجتمع الفلسطيني الذين تأثرت قدرتهم على إجراء مناقشة مفتوحة حول الموضوعات التي تهمهم.

وكان موقع "إنستغرام" قد حظر استخدام وسم #الأقصى ومنع تداوله، تزامناً مع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى، وأُغلقت على إثر ذلك حسابات عدد من الناشطين الفلسطينيين والمتضامنين مع الأحداث في القدس خلال الأيام الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us