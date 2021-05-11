سحبت تركيا، الثلاثاء، دعوة وجهتها سابقاً إلى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، للمشاركة في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل.

ووفقاً لوكالة الأناضول، سحبت تركيا الدعوة التي وجهتها إلى الجانب الإسرائيلي عبر سفارتها في تل أبيب، وتبين أن سبب إلغاء الدعوة هو الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي سيعقد في الفترة من 18 إلى 20 يونيو/حزيران المقبل.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تنفذها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العمود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الاثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.