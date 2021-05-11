سياسة
2 دقيقة قراءة
دعماً لفلسطين.. تركيا تلغي دعوة وجّهتها إلى وزير إسرائيلي
ألغت تركيا دعوة كانت وجهتها لوزير الطاقة الإسرائيلي، للمشاركة في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل، وقالت وكالة الأناضول إن سبب إلغاء الدعوة هو الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
دعماً لفلسطين.. تركيا تلغي دعوة وجّهتها إلى وزير إسرائيلي
الوزير كان مدعواً للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد في يونيو/حزيران المقبل بمدينة أنطاليا التركية
11 مايو 2021

سحبت تركيا، الثلاثاء، دعوة وجهتها سابقاً إلى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، للمشاركة في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل.

ووفقاً لوكالة الأناضول، سحبت تركيا الدعوة التي وجهتها إلى الجانب الإسرائيلي عبر سفارتها في تل أبيب، وتبين أن سبب إلغاء الدعوة هو الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي سيعقد في الفترة من 18 إلى 20 يونيو/حزيران المقبل.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تنفذها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العمود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الاثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us