قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تسعى إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء على هامش زيارة رسمية يجريها حالياً إلى العاصمة السعودية الرياض.

ولفت جاوش أوغلو إلى أنه أجرى محادثات شفافة وصريحة للغاية مع الجانب السعودي وأن البلدين قررا مواصلة الحوار.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية قال: "لطالما نقوم بالتنديد هكذا لكن الأمة تنتظر منا الإقدام على خطوات (ملموسة)".

وأضاف: "سوف نستصدر إن شاء الله قراراً (حيال الاعتداءات الإسرائيلية) خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة".