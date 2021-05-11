سياسة
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صواريخ المقاومة الفلسطينية تصيب الشيكل الإسرائيلي
تراجعت العملة الإسرائيلية (الشيكل) في التعاملات المسائية، الثلاثاء، بنسبة 1.4 في المئة، نتيجة هجمات "غير مسبوقة" استهدفت تل أبيب بصواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
صواريخ المقاومة الفلسطينية تصيب الشيكل الإسرائيلي
تراجع الشيكل الإسرائيلي بعد هجمة غير مسبوقة من الصواريخ استهدفت مدينة تل أبيب / Reuters
11 مايو 2021

تراجع الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية، الثلاثاء، 1.4% مدفوعاً بهجمات "غير مسبوقة" استهدفت تل أبيب بصواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبلغ سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية 3.29 أمام الدولار، نزولاً من 3.252 في بداية التعاملات صباح الأربعاء.

ونفذت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، هجمات صاروخية "غير مسبوقة"، استهدفت مدينة تل أبيب، أدت إلى مقتل إسرائيلية وإصابة العشرات في حصيلة أولية، إلى جانب أضرار مادية.

ويعد سعر صرف الشيكل المسجل في التعاملات المسائية، الأدنى أمام الدولار منذ 4 أسابيع.

ودوت صافرات الإنذار مساء اليوم، في جميع أنحاء إسرائيل، من أشدود جنوباً وصولاً إلى حيفا شمالاً.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، تعليق إقلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب على خلفية القصف الصاروخي المكثف، وجرى تحويل مسار جميع الطائرات من المطار إلى اليونان وقبرص الرومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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