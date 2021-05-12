سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 مايو/أيار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 12 مايو/أيار 2021
إسرائيل تنسف برجاً سكنياً في غزة والمقاومة ترد بقصف تل أبيب / AFP
12 مايو 2021

أهم الأحداث:

إسرائيل تنسف برجاً سكنياً في غزة والمقاومة ترد بقصف تل أبيب، وعدد الصواريخ ونوعها وأضرارها.. تعرَّفْ تفاصيل أكبر ضربة صاروخية على تل أبيب.

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إسرائيل تنسف برجاً سكنياً في غزة والمقاومة ترد بقصف تل أبيب

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة بعدد من الصواريخ برجاً سكنياً مكوناً من 12 طابقاً غرب مدينة غزة ودمرته بالكامل، فيما ردت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بقصف تل أبيب. [TRT عربي]

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "الآن وتنفيذاً لوعدنا نوجه ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخاً، رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية". [TRT عربي]

عدد الصواريخ ونوعها وأضرارها.. تعرَّفْ تفاصيل أكبر ضربة صاروخية على تل أبيب

تعرضت مدينة تل أبيب وضواحيها في إسرائيل مساء الثلاثاء لقصف بعشرات الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك رداً على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبرج سكني في مدينة غزة مكون من 12 طابقاً. [TRT عربي]

والاثنين قالت كتائب القسام في بيان صدر عنها إن صواريخ العطار A120 "تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية، ويصل مداها إلى 120 كيلومتراً"، وذكرت أن حرف A نسبة إلى القائد رائد العطار الذي اغتالته إسرائيل في حرب عام 2014. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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