سياسة
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مقتل فلسطينيَّيْن في تجدد المواجهات بالضفة والاحتلال يعتقل 46 من كوادر حماس
شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة اعتقالات بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية طالت 46 من قادة حركة حماس وأنصارها. فيما أعلن الهلال الأحمر مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات ليلية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
مقتل فلسطينيَّيْن في تجدد المواجهات بالضفة والاحتلال يعتقل 46 من كوادر حماس
قُتل شاب فلسطيني فجر الأربعاء وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار / AP
12 مايو 2021

شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة اعتقالات بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية طالت عشرات من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس وأنصارها.

وقالت أماني سرحانة مسؤولة الإعلام في "نادي الأسير الفلسطيني" للأناضول إنهم رصدوا اعتقال 46 فلسطينياً في حصيلة أولية.

فيما قال شهود عيان إن قوات من الجيش الإسرائيلي دهمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت القيادي في حماس ياسر البردساوي والناشط في الحركة محمد عصيدة من بلدة "تل" القريبة من نابلس.

يأتي ذلك في ظل تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

حيث قُتل شاب فلسطيني فجر الأربعاء وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم فجراً، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.

كما أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء فتى من بلدة عقابا جنوب مدينة جنين خلال مواجهات اندلعت في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بمقتل الطفل رشيد محمد أبو عرة (16 عاماً) إثر إصابته برصاصتين في الرقبة والصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عند المدخل الشمالي لطوباس.

وفي وقت سابق أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في الضفة إنّ طواقمها تعاملت مع 245 إصابة خلال مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة، وتنوعت الإصابات ما بين رصاص حي ومطاطي وغاز واعتداء بالضرب.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل وفي بلدتَي يطا وسعير ومخيم العروب، أسفرت عن إصابة 15 مواطناً بالرصاص الحي وصفت حالتها بالمستقرة.

وفي مدينة رام الله اندلعت مواجهات على المدخل الغربي لبلدة سلواد بعد رشق عشرات الشبان مركبات المستوطنين بالحجارة على الطريق الاستيطاني بمحاذاة البلدة، أعقبها قدوم تعزيزات ودوريات عسكرية واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال اعتقل خلالها 4 فلسطينيين.

وفي القدس تجددت المواجهات العنيفة فجر الأربعاء في البلدة القديمة من القدس، وبخاصة داخل المسجد الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال ساحاته.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 7 من المعتكفين بجروح، نقل 3 منهم إلى مستشفى المقاصد للعلاج.

كما اندلعت مواجهات في العديد من الأحياء بخاصة في مخيمَي قلنديا وشعفاط وفي بلدات العيسوية والطور وعناتا والرام وحزما، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وأطلق مسلحون النار على دورية لجيش الاحتلال على المدخل الرئيس لبلدة عناتا شمال شرق القدس، في وقت هاجم شبان بالزجاجات الحارقة والمفرقعات جنود الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط العسكري شمالي القدس، وأصيب خلال ذلك ٧ شبان بالرصاص المطاطي.

ومنذ أكثر من أسبوع تشهد أحياء في القدس المحتلة ومدن في الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إخطار الاحتلال 12 عائلة بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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