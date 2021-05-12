سياسة
4 دقيقة قراءة
معادلة ردع جديدة للمقاومة الفلسطينية.. هكذا أربكت إسرائيل وغيرت حساباتها
تسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس بانتقال التوتر إلى قطاع غزة واندلاع جولة القتال الحالية التي بدأت مساء الاثنين الماضي. ومع تواتر الحديث عن ميلاد معادلة ردع فلسطيني جديد ظهرت مخاوف أخرى من أن يفتح ذلك "نتائج كارثية" ضد غزة.
معادلة ردع جديدة للمقاومة الفلسطينية.. هكذا أربكت إسرائيل وغيرت حساباتها
محللون: القصف الفصائلي الفلسطيني خلق "وضعاً ردعياً جديداً غير مسبوق" / Reuters
12 مايو 2021

تسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة واندلاع جولة القتال الحالية التي بدأت مساء الاثنين الماضي.

وردَّ الفلسطينيون على انتهاكات الاحتلال في القدس بهبّة شعبية أجبرته على فتح مدرجات "باب العامود" وتأجيل صدور القرار بإخلاء المنازل في الشيخ جراح وإلغاء مخطط اقتحام الأقصى.

أما المقاومة في قطاع غزة فقد قررت التعامل مع الأمر بشكل مختلف عبر إرساء معادلة ردع جديدة، تجلَّت بمنح إسرائيل مهلة قصيرة لوقف انتهاكاتها بالقدس، وإلا فإنها ستستخدم القوة العسكرية ضدها وهو ما كان، فقصفت مواقع إسرائيلية بالصواريخ.

ومع تواتر الحديث عن ميلاد معادلة ردع فلسطيني جديد إثر قصف غير مسبوق لمناطق بتل أبيب وتعليق إقلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون الدولي، تظهر في حسابات المعارك المفتوحة مخاوف أخرى من أن يفتح ذلك "نتائج كارثية" ضد غزة جراء رد إسرائيلي "متهور".

ويقول الكاتب والمحل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون للأناضول إنّه "لا شك، سيكون رد فعل للاحتلال، لكن ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها تل أبيب، فقد قُصفت في 2012 و2014، ولكن ما يميز هذه الضربة كثافة هذه الصواريخ".

وأضاف: "أول مرة توجَّه ضربة بهذه العدد وفي دفعة واحدة وهذا تطور مهم، وإذا كان لدى الاحتلال أوراق وحشية (في الرد) فالمقاومة معها أوراق ردع".

وتوقع المدهون أن الاحتلال "ربما يزيد من وحشيته وربما يرتكب مجازر"، مستدركاً: "لكن هذا ليس جديداً فقد قتل في حرب 2014 أكثر من 3 آلاف".

لكنه أكد أنّ "ضربة تل أبيب أسست قواعد ردع جديدة وسط تراجع إسرائيلي بقدرات ردعه ودفاعاته، والمدينة التي صورتها إسرائيل محصنة اليوم تضرب ويمكن استهدافها في أي وقت.

وقريباً من ذلك يذهب الأكاديمي العراقي لقاء مكي إلى إمكانية أن يخلق القصف الفصائلي الفلسطيني "وضعاً ردعياً جديداً غير مسبوق".

وقال مكي عبر حسابه بتويتر إن "قصف تل أبيب تطوُّر مهم في مجرى الصراع مع إسرائيل، مهما كانت نتائج المعركة الحالية".

كما أكد أستاذ العلاقات الدولية الكويتي عبد الله الشايخي عبر حسابه بتويتر أن ماحدث لتل أبيب يعد "أكبر عملية قصف بدفعة واحدة"، مشيراً إلى أنّها ستكون لها تأثير نفسي "أقوى وأخطر" على إسرائيل.

وأكد أن ذلك القصف "فرض توازن الرعب بين تنظيم مسلح ودولة نووية (أي إسرائيل) تملك أقوى ترسانة عسكرية وتحتكر النووي وتصدر سلاحاً إلى دول العالم وهذا فضح هشاشتها.

فيما ذكر الباحث الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر عبر حسابه بتويتر أن "ناحوم برنياع كبير المحللين السياسيين الإسرائيليين قال إن حماس حطمت القواعد بصواريخها نحو تل أبيب وخلقت وضعاً جديداً لا يطاق، وتضع علامة استفهام حول قوة ردع جيشنا".

وأضاف: "للمرة الأولى في تاريخ هذا الكيان المحتل الغاصب منذ 73 عاماً تتغطى تل الربيع (أبيب) كلها من أقصاها إلى أقصاها باللون الأحمر، وهي منظومة الإنذار المبكر (الإسرائيلي) إيذاناً بسقوط صواريخ المقاومة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us