شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن يتدخل مجلس الأمن الدولي ويوجِّه رسائل واضحة إلى إسرائيل لوقف الهجمات على الفلسطينيين قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار الرئيس التركي إلى ضرورة دراسة فكرة إرسال قوات دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وبحث أردوغان وبوتين خلال الاتصال التطورات الأخيرة في فلسطين، وقضايا تتعلق بشحن لقاح "سبوتنيك 7" الروسي إلى تركيا.

كما أكّد أردوغان لبوتين أن إظهار التوافق بين تركيا وروسيا حيال التطورات الأخيرة في القدس يشكل رسالة مهمة.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده عبّرت بأقوى شكل عن ردة فعلها على الهجمات الإسرائيلية المتهورة ضد قطاع غزة والمسجد الأقصى والفلسطينيين.

وشدّد على ضرورة أن يلقّن المجتمع الدولي إسرائيل درساً قوياً ورادعاً، وأن تركيا تواصل مبادراتها على مختلف المستويات لتحقيق هذا الهدف.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أهمية بيان وزارة الخارجية الروسية الذي أشار إلى معايير الأمم المتحدة وحل الدولتين بشأن فلسطين.

ومنذ مساء الاثنين يتواصل تصعيد عسكري وميداني في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن الغارات على مناطق عدة بمحافظات قطاع غزة، فيما ترد المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ.​​​​​​​