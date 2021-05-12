نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأربعاء حصيلة الخسائر المادية المباشرة التي تعرض لها بعد يومين من التصعيد الإسرائيلي، التي بلغت 3.5 مليون دولار في حصيلة أولية.

وقال المكتب في بيان إن إسرائيل نفّذت أكثر من 200 غارة جوية وبحرية منها 100 الليلة الماضية فقط، تعرَّضت خلالها مرافق سكنية ومؤسسية ومقار إعلامية ومواقع للمقاومة الفلسطينية في القطاع للقصف بشكل كلي أو جزئي.

وتمثلت الخسائر وفق البيان الحكومي بقصف أبراج ومنازل وبيوت سكنية عددها 500 وحدة، ما بين الهدم الكلي والجزئي، وتضرر 1000 وحدة سكنية بين متوسطة وطفيفة جراء القصف.

كما قصفت إسرائيل برجين سكنيين وهدمها بشكل كلي، إلى جانب 12 مقراً إعلامياً في أحد البرجين، فضلاً عن مؤسسات وجمعيات ومكاتب أخرى.

كذلك قصفت إسرائيل 52 مقراً حكومياً تنوّعت بين مقار شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة، وتضرر 7 مدارس بشكل بليغ وعدد من عيادات الرعاية الصحية ومحطة تحلية المياه شمال غزة.

وتعرضت مزارع حيوانية وأراضٍ زراعية وآبار وشبكات ري إلى قصف، بقيمة أولية للخسائر بلغت مليون دولار، وقصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية مليوني دولار.

ووفق البيان "تضرر أكثر من 50 سيارة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئي، بقيمة تقريبية للخسائر بلغت نصف مليون دولار، واستمرار غلق المعابر التجارية ومنع نزول الصيادين للبحر".

والأربعاء قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنّه لا يوجدتاريخ محدد لإنهاء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي هجماته حتى تحقيق سلام كامل وطويل الأمد".

ومنذ مساء الاثنين يتواصل تصعيد عسكري وميداني في قطاع غزة، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن الغارات على مناطق عدة بمحافظات قطاع غزة، فيما ترد المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ.​​​​​​​