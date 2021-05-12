سياسة
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بينهم قائد لواء غزة.. كتائب القسام تعلن مقتل عدد من قادتها بقصف إسرائيلي
أصدرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، بياناً أعلنت فيه مقتل عدد من كبار قادتها منهم باسم عيسى قائد لواء غزة، في قصف إسرائيلي. ولم يكشف البيان عن أسماء القادة الآخرين الذي قضوا في الهجمات الإسرائيلية.
بينهم قائد لواء غزة.. كتائب القسام تعلن مقتل عدد من قادتها بقصف إسرائيلي
كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس تعلن مقتل عدد من كبار قادتها في قصف إسرائيلي / AA
12 مايو 2021

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الأربعاء، عن مقتل عدد من كبار قادتها، في قصف إسرائيلي.

وقالت القسام في بيان صدر عنها: "بكل آيات الفخر.. تزف كتائب القسام القائد القسامي المجاهد باسم عيسى قائد لواء غزة، وثلة من إخوانه القادة والمجاهدين، الذين ارتقوا في أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".

ولم يكشف البيان عن أسماء القادة الآخرين الذي قضوا في الهجمات الإسرائيلية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال عدداً من قادة الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة.

وأضاف في تصريح صحفي مكتوب: "في عملية مشتركة للجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام، جرى القضاء على عدد من كبار قادة هيئة أركان الجناح العسكري لحماس".

وأوضح أن من بين الذين جرى اغتيالهم "قائد لواء مدينة غزة، وقائد منظومة السايبر وتدقيق الصواريخ التابعة لحماس، بالإضافة إلى قائد منظومة الإنتاج في الحركة".

وأردف بأنه اغتال "بسام عيسى قائد لواء مدينة غزة في حماس، ويعتبر ناشطاً عسكرياً بارزاً ويشغل منصب قائد لواء مدينة غزة منذ 2017"، وتابع بأنه اغتال أيضاً "جمعة طحلة قائد منظومة السايبر ومشروع تدقيق الصواريخ".

وأشار إلى أن الاغتيالات شملت "جمال الزبدة قائد مشروع التطوير والمشاريع في فرع الإنتاج الصاروخي، وحازم الخطيب قائد هيئة المهندسين في منظومة الإنتاج في حماس ونائب قائد منظومة الإنتاج ".

وأضاف التصريح: "كما جرى القضاء على عاملين آخرين هم سامي رضوان قائد المديرية التقنية في الاستخبارات العسكرية ووليد شمالي قائد مديرية العتاد الصناعي في منظومة الإنتاج".

وقال الجيش إنه قتل في الغارات "نحو عشرة عاملين آخرين في منظومة الإنتاج والبحث والتطوير التابعة لحماس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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