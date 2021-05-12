سياسة
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"الموت للعرب".. مقاطع تظهر جماعات من المستوطنين تهاجم الفلسطينيين في حيفا
مقاطع فيديو متداولة تظهر جماعات من المستوطنين تحمل الأسلحة بينما تجوب مدينة حيفا تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وتهتف "الموت للعرب".
"الموت للعرب".. مقاطع تظهر جماعات من المستوطنين تهاجم الفلسطينيين في حيفا
صورة متداولة لإشعال النار في سيارة شرطة إسرائيلية بمدينة حيفا  / وسائل التواصل
12 مايو 2021

وردت أنباء حول تعرّض الفلسطينيين في حيفا لاعتداءات من جماعات المستوطنين التي تجوب الشوارع بالأسلحة مرددة "الموت للعرب"، نقلاً عن التلفزيون العربي ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن عدداً من منازل السكان الفلسطينيين في حيفا تعرض للرشق بالحجارة من سكان يهود في عدة مناطق.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو توضح اعتداءات المستوطنين على المنازل وسط صراخهم بصوت عالٍ، وتكسير السيارات وبث الرعب في الأهالي لمنعهم من التظاهر.

كما أوضح فيديو حماية الشرطة الإسرائيلية لعدد من المستوطنين يتجولون في الشوارع بالأسلحة "بحثاً عن العرب لقتلهم"، حسب مواطن من حيفا سجّل المقطع المصور.

فيما أوضحت صورة متداولة إشعال الفلسطينيين النار في سيارة شرطة إسرائيلية.

يأتي ذلك عقب اعتقال الشرطة الإسرائيلية عدداً كبيراً من المتظاهرين في حيفا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد احتشادهم في حي المستعمرة الألمانية، قبل أن تتصدى لهم الشرطة الإسرائيلية مستخدمة العنف المفرط لفض الاحتجاجات.

وتشهد مدن وبلدات عربية أخرى في إسرائيل مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين، بخاصة مدينتي عكا وطبريا، حسب قناة "كان" الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى وجود إصابات خطيرة في صفوف إسرائيليين إثر مواجهات مع العرب في مدينة عكا.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مدن مختلطة في إسرائيل احتجاجات كبيرة "نصرة للقدس والمسجد الأقصى"، واعتقلت الشرطة عشرات الفلسطينيين في اللد والرملة وعكا وغيرها.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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