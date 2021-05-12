سياسة
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"مآسٍ إنسانية".. رئيس أوكرانيا يتأوه لأجل إسرائيل ويتناسى أطفال غزة
بعبارات متعاطفة، أعرب الرئيس الأوكراني عن حزنه بسبب الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة صوب إسرائيل، متجاهلاً القصف الإسرائيلي المتواصل لأيام على القطاع والذي خلّف سقوط ضحايا كثر بينهم عشرات الأطفال.
"مآسٍ إنسانية".. رئيس أوكرانيا يتأوه لأجل إسرائيل ويتناسى أطفال غزة
رئيس أوكرانيا يعرب عن تضامنه مع إسرائيل / TRT Arabi
12 مايو 2021

"الكثير من المآسي الإنسانية"، بهذه العبارة وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في إسرائيل بعد إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة صواريخ عليها، ردّاً على الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع والتي خلّفت عشرات القتلى من الأطفال، ومئات المصابين.

وفي تغريدة له، أعرب زيلينسكي عن تضامنه مع إسرائيل، بالقول: "سماء إسرائيل مفعمة بالصواريخ، ومدنها باتت على خط النار. سقط ضحايا من القتلى والمصابين وسط الكثير من المآسي الإنسانية"، مضيفاً أنه بات من المستحيل أن ننظر إلى ما يحدث "دون أن نشعر بالظلم والأسى".

وأكّد الرئيس الأوكراني في تغريدته التي كتبها باللغة الإنجليزية، "ضرورة وقف التصعيد الذي أودى بحياة البشر".

الرئيس الأوكراني غرّد بذلك متجاهلاً سقوط أعداد كبيرة من ضحايا بين قتيل ومصاب في غزة، جرّاء القصف المتواصل للمقاتلات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق، ارتفاع "عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 65 شهيداً".

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن من بين الشهداء 16 طفلاً، و5 سيدات ورجل مسن، كما أفادت بأن عدد الإصابات وصل إلى 365.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة، واندلاع جولة القتال الحالية، التي بدأت مساء الاثنين الماضي.

ومن أهم الانتهاكات الإسرائيلية التي تسببت بالاحتقان الحالي، صدور قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء 12 منزلاً فلسطينياً في حي "الشيخ جراح" أحد أحياء القدس الشرقية، من قاطنيها وتسليمها لمستوطنين يهود.

والثلاثاء، تدهورت الأمور بشكل كبير غير مسبوق، عقب لجوء إسرائيل إلى سياسة تدمير الأبراج السكنية بغزة، ورد حركة حماس، بإطلاق عشرات الصواريخ نحو وسط إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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