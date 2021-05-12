تعرّض فريق TRT عربي في قطاع غزة لقصف المقاتلات الإسرائيلية التي تستهدف أماكن متفرقة من القطاع منذ أيام.

وخلال تغطيته، سقط صاروخ إسرائيلي بالقرب من فريق قناة TRT عربي الذي كان يغطي آخر تطورات الوضع في القطاع، وسمِع صوت مراسل القناة سامي برهوم وهو يردد: "يا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله".

ويشنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة ومركزة على مواقع عديدة شمالي قطاع غزة.

ووفق شهود عيان، أدّى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تدمير عدد من المباني ومنازل المواطنين كما ألحق أضراراً واسعة بالممتلكات، والشوارع والبنى التحتية.

وأفاد الشهود بأن أطقم الدفاع المدني انتشلت عدداً من الأحياء من تحت أنقاض أحد المنازل المستهدفة.

ووفق إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد خلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة 67 قتيلاً بينهم 17 طفلاً و6 سيدات، بينما أصيب 388 آخرون.