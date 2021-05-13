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آلة الحرب الإسرائيلية تستعرض قوتها في غزة بتدمير الأبراج السكنية، والرئيس أردوغان يؤكد أن العالم أكبر من 5 دول بعد "فيتو" واشنطن ضد إدانة إسرائيل.

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إرهاب الأبراج.. آلة الحرب الإسرائيلية تستعرض قوتها في غزة

دمرت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أكبر برج سكني في غزة يقع في أكثر المناطق حيوية بالمدينة، وهو الثالث منذ بدء التصعيد مساء الاثنين. [TRT عربي]

وبتدمير برج "الشروق" يكون الاحتلال الإسرائيلي قد دمر 3 أبراج سكنية وتجارية في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية فقط، بعد استهدافها بعدد من الصواريخ. [TRT عربي]

بعد "فيتو" واشنطن ضد إدانة إسرائيل.. أردوغان يؤكد أن العالم أكبر من 5 دول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن نداء تركيا من منبر الأمم المتحدة قبل سنوات بأن "العالم أكبر من خمس (الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن)" كان محقاً. [TRT عربي]

وتأتي تصريحات أردوغان عقب تأكيد مصادر دبلوماسية للأناضول أن واشنطن منعت الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، صدور بيان من مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. [TRT عربي]