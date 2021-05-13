سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | TRT عربي تدخل اللد وترصد اعتداءات المستوطنين على سكانها العرب
تفرض الشرطة الإسرائيلية طوقاً أمنياً مشدداً على مدينة اللد منذ صباح الأربعاء. ويقول شهود عيان لمراسل TRT عربي: إن "عائلات عربية كثيرة تعرضت منازلها للمداهمة من قبل المستوطنين، فيما ساندتهم الشرطة الإسرائيلية ووفرت لهم الحماية".
شاهد | TRT عربي تدخل اللد وترصد اعتداءات المستوطنين على سكانها العرب
يقول مراسل TRT عربي في اللد، إن الشرطة الإسرائيلية تحكم إغلاق المدينة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ عام 1966 / Reuters
13 مايو 2021

تفرض الشرطة الإسرائيلية طوقاً أمنياً مشدداً على مدينة اللد منذ صباح الأربعاء، وتمنع الدخول إليها، فيما يستفرد المستوطنون الإسرائيليون بأهالي المدينة العرب.

ويقول مراسل TRT عربي في اللد، إن الشرطة الإسرائيلية تحكم إغلاق المدينة التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ عام 1966، فيما سُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم: إن "المستوطنين يهاجمون المنازل العربية ويحاولون إحراقها فيما يطلقون الرصاص الحي باتجاه العرب".

وقال الشهود: إن "عائلات عربية كثيرة تعرضت منازلها للمداهمة من قبل المستوطنين، الذين اعتدوا بالضرب على الأطفال والنساء والشيوخ، فيما ساندتهم الشرطة الإسرائيلية ووفرت لهم الحماية".

ووجه أهالي المدينة صرخات استغاثة منذ عصر الأربعاء، وذلك في أعقاب اقتحام المستوطنين لأحياء عدة، ومحاولة اقتحام المسجد الكبير الأثري وتخريبه.

وأشار مراسل TRT عربي في بث حي إلى إمكانية سماع أصوات طلقات نارية كثيفة بالقرب من البلدة القديمة ذات الأغلبية العربية وصرخات نداء وتكبيرات، إذ تتعرض بيوت العرب لمداهمات، ويطلق عليهم النيران الحية.

كما شهد المستوطنين الإسرائيليين وهم يقومون بتفتيش السيارات الداخلة والخارجة من المدينة، فيما حمل آخرون العصي والأدوات الحادة في الطرق المؤدية إلى اللد، لفرض السيطرة عليها.

يشار إلى أن اللد ومدناً أخرى في أراضي الـ48 تشهد مواجهات عنيفة منذ يومين، وذلك بعد قمع الشرطة الإسرائيلية مظاهرات سلمية خرجت للتضامن مع مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us