أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن وصول عدد من الضحايا إلى مُجمّع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مرجحة "اختناقهم باستنشاق غازات سامة".

وأضافت الوزارة، في تصريح أنه "تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق، مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة".

وتابعت "تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة".

ولم تذكر الوزارة عدد الضحايا أو مكان مقتلهم.

​​​​​​​ومنذ مساء الاثنين وحتى الخميس، أول أيام عيد الفطر، تشن المقاتلات الإسرائيلية سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 83 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً، وارتفاع عدد الإصابات إلى 487، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جرّاح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لإسرائيليين.