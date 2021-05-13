أجرى الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان سلسلة اتصالات مع عدد من زعماء الدول الإسلامية من أجل دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية التحرك مع أفغانستان في المبادرات التي تواصلها تركيا في جميع المحافل ضد هجمات إسرائيل الوحشية على فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني أشرف غني، الخميس، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال البيان إنّ أردوغان أكّد أهمية التحرك مع أفغانستان في المبادرات التي تواصلها تركيا في جميع المحافل حتى لا يبقى المجتمع الدولي صامتاً إزاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين.

وفي اتصال مع نظيره القرغيزي صدير جاباروف، دعا أردوغان إلى دعم جهود تركيا على الساحة الدولية من أجل دعم الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وتناول الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، كما أعرب أردوغان عن رغبته في وقوف قرغيزيا إلى جانب تركيا في جهودها على الساحة الدولية من أجل تلقين إسرائيل الدرس اللازم، لاعتدائها على المسجد الأقصى وغزة والمواطنين الفلسطينيين.

كما بحث الرئيس التركي ورئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، الاعتداءات وممارسات القمع الإسرائيلية على فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما الخميس، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر، وفق بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وكان الرئيس أردوغان قد قال في وقت سابق إنّ "حماية شرف وعزّة مدينة القدس دَين في رقبة كل مسلم".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أردوغان على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وفي كلمته تطرق الرئيس التركي إلى تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وقال في هذا الصدد إنّ "المقصود بهذا الهجوم الذي تشهده القدس إلى جانب إخوتنا الموجودين هنالك، كل مسلم يطوف بالكعبة في مكة، وموجود بحضرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في المدينة".