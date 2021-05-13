سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يبحث مع زعماء الدول الإسلامية دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية
أجرى الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان سلسلة اتصالات مع عدد من زعماء الدول الإسلامية من أجل دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. وشملت الاتصالات رؤساء أفغانستان وقرغيزيا ورئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد.
أردوغان يبحث مع زعماء الدول الإسلامية دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية
أردوغان يجري اتصالات مع زعماء الدول الإسلامية من أجل دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية / AA
13 مايو 2021

أجرى الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان سلسلة اتصالات مع عدد من زعماء الدول الإسلامية من أجل دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية التحرك مع أفغانستان في المبادرات التي تواصلها تركيا في جميع المحافل ضد هجمات إسرائيل الوحشية على فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني أشرف غني، الخميس، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال البيان إنّ أردوغان أكّد أهمية التحرك مع أفغانستان في المبادرات التي تواصلها تركيا في جميع المحافل حتى لا يبقى المجتمع الدولي صامتاً إزاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين.

وفي اتصال مع نظيره القرغيزي صدير جاباروف، دعا أردوغان إلى دعم جهود تركيا على الساحة الدولية من أجل دعم الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وتناول الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، كما أعرب أردوغان عن رغبته في وقوف قرغيزيا إلى جانب تركيا في جهودها على الساحة الدولية من أجل تلقين إسرائيل الدرس اللازم، لاعتدائها على المسجد الأقصى وغزة والمواطنين الفلسطينيين.

كما بحث الرئيس التركي ورئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، الاعتداءات وممارسات القمع الإسرائيلية على فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما الخميس، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر، وفق بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وكان الرئيس أردوغان قد قال في وقت سابق إنّ "حماية شرف وعزّة مدينة القدس دَين في رقبة كل مسلم".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أردوغان على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وفي كلمته تطرق الرئيس التركي إلى تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وقال في هذا الصدد إنّ "المقصود بهذا الهجوم الذي تشهده القدس إلى جانب إخوتنا الموجودين هنالك، كل مسلم يطوف بالكعبة في مكة، وموجود بحضرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في المدينة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us