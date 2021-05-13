سياسة
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"صواريخ لا تتوقف".. صفارات الإنذار تدوّي جنوبي إسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة جنوبي إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لافتة إلى أن إطلاق الصواريخ لا يتوقف، وأن العديد من صفارات الإنذارات دوت في المستوطنات المحيطة بغزة.
"صواريخ لا تتوقف".. صفارات الإنذار تدوّي جنوبي إسرائيل
يديعوت أحرنوت تقول إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة لا يتوقف، وأن العديد من صفارات الإنذارات دوت في المستوطنات المحيطة بالقطاع / AA
13 مايو 2021

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخميس، إن صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة جنوبي إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأضافت أن "إطلاق النار (الصواريخ) من قطاع غزة، لا يتوقف، وأن العديد من صفارات الإنذارات دوت في المستوطنات المحيطة بالقطاع".

وأشارت إلى أن "الصفارات دوت في أكثر من 20 مدينة وبلدة إسرائيلية في منطقة غلاف غزة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة دون طيار خرقت مجاله الجوي قادمة من قطاع غزة.

ومنذ الاثنين، قُتِل 87 فلسطينياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، وأصيب 530 بجروح جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، فيما سقط 4 قتلى ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من غزة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ شهر، بالقدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إذ تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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