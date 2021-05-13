سياسة
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فرنسا تحظر مظاهرات مناصرة لفلسطين بدعوى "منع حدوث اضطرابات"
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الخميس، منع تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني كانت مقررة يوم السبت المقبل بهدف "تجنّب المساس بالأمن". فيما اعتقلت الشرطة رئيس جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني برتراند هيلبرون، بعد مشاركته في تجمع لدعم فلسطين بباريس.
فرنسا تحظر مظاهرات مناصرة لفلسطين بدعوى "منع حدوث اضطرابات"
وزير الداخلية الفرنسي يحظر التظاهرات المناصرة لفلسطين والمنددة بالعدوان على غزة بدعوى منع حدوث "اضطرابات" / TRT Arabi
13 مايو 2021

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، منع تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني كانت مقررة يوم السبت المقبل بهدف "تجنّب المساس بالأمن".

وقال دارمانان في تغريدة على حسابه بتويتر :"طلبت من مدير الشرطة منع المظاهرة المقررة في باريس يوم السبت المقبل والمرتبطة بالتوتر الأخير في الشرق الأوسط​​​.

ولفت دارمانان إلى أنه "منع التظاهر يوم السبت بشأن الوضع في الشرق الأوسط خوفاً من تكرار اضطرابات 2014".

في سياق ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس رئيس جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني برتراند هيلبرون.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، أنّ اعتقال هيلبرون جاء أثناء خروجه من مقر وزارة الخارجية الذي كان قد توجه إليه رفقة 3 من نواب البرلمان بعد مشاركته في تجمع لدعم فلسطين بباريس.

واقتادت الشرطة رئيس الجمعية مكبلاً بالقيود إلى مركزها، فيما أصدرت الجمعية بياناً طالبت فيه السلطات بإطلاق سراحه فوراً.

وشهدت عدة مدن فرنسية، الأربعاء، تظاهرات داعمة للفلسطينيين كما نُظّمت تظاهرة في باريس اليوم الخميس في ساحة الجمهورية، فيما منعت السلطات تظاهرة داعمة للفلسطينيين كانت مقررة أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وكانت فرنسا قد شهدت عام 2014 خلال الحرب على غزة تظاهرات عديدة داعمة للفلسطينيين تخللها مواجهات مع الشرطة التي قمعت التظاهرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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