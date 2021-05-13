أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، رصد إطلاق 160 صاروخاً من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة خلال نحو 12 ساعة.

ووفق بيان للجيش: "جرى رصد نحو 160 عملية إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، منذ الساعة 7 صباحاً (4:00 ت.غ)".

في غضون ذلك، قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إنها أطلقت صاروخاً جديداً، على مطار رامون الذي يبعد عن غزة مسافة 220 كيلو متراً.

وقالت القسام في بيان لها: "بأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250".

وأضاف أن مدى هذا الصاروخ "أكثر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر نصرة للأقصى وجزءاً من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم".