سياسة
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خسائر مليونية جراء عدوان إسرائيل على قطاع غزة
قدرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، خسائر القطاع الزراعي الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بنحو مليوني دولار. وأضافت أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة يمكن أن تزداد أضعاف هذا الرقم إذا استمر العدوان".
خسائر مليونية جراء عدوان إسرائيل على قطاع غزة
مليونا دولار خسائر قطاع الزراعة جراء عدوان إسرائيل على قطاع غزة / AP
13 مايو 2021

قدرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، خسائر القطاع الزراعي الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بنحو مليوني دولار.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان، "إن أضرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي في غزة تقدر بمليوني دولار".

وأضافت: "من المتوقع أن تفوق الخسائر المباشرة وغير المباشرة أضعاف هذا الرقم إذا استمر العدوان، وذلك بسبب عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم لرعايتها".

ولفتت إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مئات الدونمات الزراعية ما أدى إلى تلف المحاصيل في هذه الأراضي.

ومنذ الاثنين، يستمر التصعيد الميداني في قطاع غزة، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل، وردّ فصائل المقاومة الفلسطينية باستهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جرّاح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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