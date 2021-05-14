سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 مايو/أيار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 14 مايو/أيار 2021
تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة  / Reuters
14 مايو 2021

أهم الأحداث:

إسرائيل تكثّف غاراتها على غزة.. والرد صواريخ بعيدة المدى، وأردوغان يبحث مع زعماء الدول الإسلامية دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

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تغطية متواصلة | إسرائيل تكثّف غاراتها على غزة.. والرد صواريخ بعيدة المدى

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في نهاية أول أيام عيد الفطر، شن غارات مكثفة على قطاع غزة، استهدفت مباني سكنية وأراضي زراعية، لليوم الرابع على التوالي. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع أعداد ضحايا الهجمات الإسرائيلية. [TRT عربي]

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 87، بالإضافة إلى أكثر من 530 إصابة، وقالت الوزارة، في بيان: إنّ "عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ الاثنين ارتفع إلى 87، من بينهم 18 طفلاً و8 سيدات". [TRT عربي]

أردوغان يبحث مع زعماء الدول الإسلامية دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية

أجرى الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان سلسلة اتصالات مع عدد من زعماء الدول الإسلامية من أجل دعم فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. وشملت الاتصالات رؤساء أفغانستان وقرغيزيا ورئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد. [TRT عربي]

وكان الرئيس أردوغان قد قال في وقت سابق: إنّ "حماية شرف وعزّة مدينة القدس دَين في رقبة كل مسلم"، جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أردوغان على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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