سياسة
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الإكوادور.. مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في مواجهات مسلحة بين تجار مخدرات
أعلنت شرطة مدينة غواياكيل جنوب غربي الإكوادور، أمس الخميس، مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وإصابة آخرين، في مواجهات بين تجار مخدرات من عصابات متخاصمة.
الإكوادور.. مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في مواجهات مسلحة بين تجار مخدرات
القوات المسلحة بالإكوادور في مهمة أمنية ضد عصابات المخدرات / AFP
7 مارس 2025

وقالت الشرطة المحلية إن "22 شخصاً قتلوا وأصيب ثلاثة بالرصاص ونقل الجرحى إلى مراكز صحية مختلفة للحصول على العلاج الطبي".

وأفاد مصدر بالشرطة بأن المواجهات جرت بين فصيلين متنافسين في عصابة "لوس تيغيرونيس"، أقوى عصابة للاتجار بالمخدرات في البلاد.

وأصبحت الإكوادور مسرحاً لمواجهات عنيفة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، نظراً إلى موقعها الجغرافي بين كولومبيا والبيرو أكبر منتجي كوكايين في العالم، ومرافئها الاستراتيجية على المحيط الهادئ.

وانتقل معدل جرائم القتل فيها من 6 جرائم لكل 100 ألف نسمة في 2018 إلى 38 لكل 100 ألف في 2024 بعد معدل قياسي بلغ 47 في 2023.

وأعلن رئيس البلاد دانييل نوبوا في فبراير/شباط الماضي، أنه يريد الطلب من "دول حليفة" إرسال قوات خاصة لمساعدته على مكافحة "إرهاب المخدرات"، وفرض حالة الطوارئ في العديد من المقاطعات ونشر الجيش في الشوارع.

ووفق تقرير لوزارة الداخلية، يمر نحو 73 % من الكوكايين المنتجة في العالم عبر الإكوادور. وقد ضبطت سلطات البلاد كمية قياسية من المخدرات بلغت 294 طناً، من الكوكايين في 2024، مقابل 221 طناً في 2023.

مصدر:TRT Arabi
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