سياسة
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الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى إسرائيل
دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى "تجنب السفر إلى إسرائيل"، بسبب تصاعد المواجهات في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى إسرائيل
تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتد اءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون / AFP
14 مايو 2021

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، المواطنين الأمريكيين إلى "تجنب السفر إلى إسرائيل"، بسبب تصاعد المواجهات في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد أن تم في الأسابيع الماضية خفض التحذير من السفر إلى إسرائيل في ضوء تحسن الوضع الوبائي لـ"كورونا" فيها، أُعيد رفع مستوى التحذير من الدرجة الثانية إلى الثالثة، على مقياس من أربع درجات، وفق تحذير نشرته الخارجية الأمريكية.

كما أوصت الولايات المتحدة، وفق التحذير، رعاياها بعدم الذهاب إلى قطاع غزة والضفة الغربية حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة.

ويأتي التحذير الأمريكي بينما تواصل إسرائيل عدواناً وحشياً منذ الاثنين على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلاً و15 سيدة، وإصابة 621 بجروح، فيما ارتقى 4 شهداء ومئات الجرحى بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة جراء اعتداءات إسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وردت الفصائل الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي على غزة بإطلاق قذائف صاروخية على مدن إسرائيلية وصل مدى بعضها لأول مرة إلى 250كم، ما أدى إلى مقتل 8 إسرائيليين.‎

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتد اءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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