بدأت أعداد كبيرة من الأردنيين، الجمعة، التوجه إلى حدود بلادهم مع فلسطين، للمشاركة في فعالية دعا إليها ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.

وأشار عدد من منظمي الفعالية إلى أنه من المنتظر أن تنتظم الوقفة بعد ظهر الجمعة، أمام صرح "شهداء الكرامة" في منطقة الأغوار الجنوبية.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوات الأمن توجد بكثافة في مكان التجمع، خاصة مع استمرار زيادة أعداد المشاركين التي بلغت المئات حتى لحظة نشر الخبر.

وحسب المصدر، ردد المشاركون هتافات تطالب بفتح الحدود والسماح لهم بنصرة إخوانهم الفلسطينيين، وأخرى تدعو لتوحيد الصف والوقوف خلف المقاومة وأنهم والفلسطينيون "شعب واحد وليسا شعبين".

ويشهد الأردن منذ ما يزيد على أسبوع فعاليات احتجاجية داعمة لفلسطين، فيما يطالب المشاركون في الفعاليات حكومة بلادهم باتخاذ موقف قوي إزاء ما يحدث في الأراضي المحتلة.