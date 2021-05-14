أعلن مركز حقوقي غير حكومي في إسرائيل، الجمعة، اعتقال 90 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين على يد قوات الاحتلال في عدة بلدات داخل الخط الأخضر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول حسان جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي، مقره مدينة حيفا).

وقال جبارين: "اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين 90 فلسطينياً في عدة بلدات داخل إسرائيل".

وذكر أنه تم اعتقال "48 فلسطينياً في حيفا، و19 في وادي عارة، و12 في سخنين وعرابة، إضافة إلى 11 فلسطينياً في مناطق مختلفة".

وأوضح جبارين أن "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن عدد كبير منهم (لم يحدده) بتدابير احترازية، أبرزها الحبس المنزلي لفترات متفاوتة".

وتشهد بلدات ومدن عربية عديدة داخل إسرائيل مظاهرات لمئات الفلسطينيين، دعماً للقدس والمسجد الأقصى واحتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة خلال الأيام الماضية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جرّاح"، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الاثنين استشهد 119 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، وأصيب 830 بجروح جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 9 إسرائيليين وأصيب العشرات جراء قصف صاروخي شنته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على المستوطنات والمدن الإسرائيلية.