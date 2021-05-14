سياسة
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مركز حقوقي: إسرائيل اعتقلت 90 فلسطينياً داخل الخط الأخضر بيومين
قال حسان جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خلال اليومين الماضيين 90 فلسطينياً في عدة بلدات داخل إسرائيل". وأوضح أنها أفرجت عن عدد منهم بتدابير احترازية أبرزها "الحبس المنزلي لفترات متفاوتة".
مركز حقوقي: إسرائيل اعتقلت 90 فلسطينياً داخل الخط الأخضر بيومين
قال مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خلال اليومين الماضيين 90 فلسطينياً في عدة بلدات داخل إسرائيل" / AFP
14 مايو 2021

أعلن مركز حقوقي غير حكومي في إسرائيل، الجمعة، اعتقال 90 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين على يد قوات الاحتلال في عدة بلدات داخل الخط الأخضر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول حسان جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي، مقره مدينة حيفا).

وقال جبارين: "اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين 90 فلسطينياً في عدة بلدات داخل إسرائيل".

وذكر أنه تم اعتقال "48 فلسطينياً في حيفا، و19 في وادي عارة، و12 في سخنين وعرابة، إضافة إلى 11 فلسطينياً في مناطق مختلفة".

وأوضح جبارين أن "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن عدد كبير منهم (لم يحدده) بتدابير احترازية، أبرزها الحبس المنزلي لفترات متفاوتة".

وتشهد بلدات ومدن عربية عديدة داخل إسرائيل مظاهرات لمئات الفلسطينيين، دعماً للقدس والمسجد الأقصى واحتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة خلال الأيام الماضية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جرّاح"، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الاثنين استشهد 119 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، وأصيب 830 بجروح جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 9 إسرائيليين وأصيب العشرات جراء قصف صاروخي شنته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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