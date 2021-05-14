قال الرئيس التركي الجمعة في تصريح متلفز، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب أمام مرأى العالم، واصفاً إياها بـ"دولة إرهاب".

وقال إن "محاولات دولة الإرهاب (إسرائيل) لنهب مدينة مثل القدس تضمّ أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، بلا حياء، تجاوزت كل الحدود".

واستطرد: "نحن حزينون وغاضبون أمام ظلم إسرائيل، الدولة الإرهابية التي تستخدم قوتها ضد الأطفال والنساء والمظلومين". وأكد أن بلاده لن تتسامح مع الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، "ولو تغاضى عنها العالم كله".

وأوضح أردوغان أن دعم بلاده لفلسطين يأتي من منطلق التحرك ضد الظلم، وقال: "دعمنا نضال أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة، ونتحرك اليوم بنفس الشعور ضدّ الظلم في القدس والمدن الفلسطينية".

وقال إن الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي في القدس والمدن الفلسطينية "واجب أخلاقي على الإنسانية جمعاء".

وحذّر الرئيس التركي مَن وصفهم بـ"الصامتين أو الداعمين بالخفاء والعلن" لإسرائيل في إراقتها دماء الفلسطينيين، قائلاً إن "الدور سيأتيهم يوماً ما".

ودعا أردوغان منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف ملموس تجاه ما يحدث في فلسطين، قائلاً: "إن لم تتّخذ منظمة التعاون الإسلامي موقفاً ملموساً وفعَّالاً فوراً (ضد الهجمات الإسرائيلية) فإنها ستكون أنكرت وجودها".