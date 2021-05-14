لليوم الخامس على التوالي، تشن طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

واتسعت دائرة المواجهة بتصعيد شعبي في الضفة الغربية ومدن داخل إسرائيل مع المستوطنين وقوات الاحتلال.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع منذ مساء الاثنين، إلى 122 قتيلاً بينهم 31 طفلاً و 20 سيدة، إضافة إلى 900 إصابة.

وفي الضفة الغربية، قُتل 9 مواطنين وأصيب العشرات بجراح متفاوتة في المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة عقب أداء صلاة الجمعة، خلال مسيرات كبيرة خرجت نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك وقطاع غزة.

ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في أحدث حصيلة عصر الجمعة فإن طواقمها "تعاملت مع 366 إصابة في مواجهات اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة".

ودعت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، أهالي الضفة الغربية "إلى إشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال".

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العمود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

والجمعة، تواصلت المظاهرات والمواجهات في عدة بلدات عربية في إسرائيل تنديداً بعدوان الاحتلال على الشيخ جراح والقدس، وبالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بالإضافة إلى اعتداءات الشرطة في البلدات العربية وحماية المستوطنين الذين يستهدفون العرب.

وأفادت مروة الخطيب ابنة الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل باعتقال والدها من قبل الاحتلال.

وقالت في تغريدة على تويتر: "اعتقال الشيخ كمال خطيب بعد محاصرة بيته الآن وضرب الغاز على بيوت وأهالي حي مسجد عمر بن الخطاب في كفر كنا ومواجهات حامية تخللها إطلاق رصاص حي وقنابل".

وعن الوضع في المدن العربية داخل إسرائيل، قال موفد TRT عربي إلى هناك محمد خيري عصر الجمعة: "عكا مغلقة الآن ومحاطة بالحواجز الإسرائيلية، العرب في داخلها يستغيثون ويتعرضون لهجمات المستوطنين الذين توفر لهم الشرطة الحماية".

وفي القدس، عمت الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية في ساحات المسجد الأقصى على العدوان الإسرائيلي وتضامناً مع قطاع غزة.

وقال شهود عيان ومصادر محلية مساء الجمعة إن الوضع خطير في حي الشيخ جراح في القدس، مشيرين إلى أن مستوطنين يهوداً يطلقون الرصاص على سكان الحي الفلسطينيين، دون تفاصيل.