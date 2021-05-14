كشف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، عن وجود حراك من تركيا وقطر ومصر لوقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس.

وقال خالد مشعل في لقاء خاص مع TRT عربي إن مطالب حماس لوقف التصعيد تتمثل بـ"خروج قوات الاحتلال من المسجد الأقصى والسماح بحرية الصلاة والوجود فيه".

وأضاف أيضاً "على الاحتلال التوقف عن جريمة تهجير أهالي الشيخ جراح، والإفراج عن المعتقلين في التصعيد الأخير بالقدس، ووقف العدوان على غزة".

وأكد مشعل أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بضرورة وقف العدوان أولاً.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً وتهجير عائلات فلسطينية منها وتسليمها لمستوطنين.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ الاثنين أسفر عن "استشهاد 122 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً و20سيدة، وإصابة 900 بجروح".