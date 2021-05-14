سياسة
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كاميرا TRT عربي في عكا.. المستوطنون والشرطة الإسرائيلية يهاجمون الفلسطينيين
نقل موفد TRT عربي بعد دخوله إلى مدينة عكا، حدوث هجمات واسعة من قبل المستوطنين المتطرفين والشرطة الإسرائيلية على السكان من فلسطيني 48 داخل المدينة، ومهاجمة المساجد ومحاولات إحراقها، وأكد أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على الفلسطينيين داخل منازلهم.
كاميرا TRT عربي في عكا.. المستوطنون والشرطة الإسرائيلية يهاجمون الفلسطينيين
مسجد الجزار أحد أقدم المساجد في فلسطين تعرض للاعتداء على يد المستوطنين المتطرفين / TRT Arabi
14 مايو 2021

تتعرض البلدة القديمة في مدينة عكا التي يسكنها فلسطينيو 48 لحصار مشدد من قبل الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود وجماعات يهودية متطرفة.

وذكر موفد TRT عربي أن المستوطنين يشنون هجوماً واسعاً على الفلسطينيين المحاصرين داخل أسوار المدينة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وتشاهد في البلدة القديمة ألسنة النيران تندلع من أماكن مختلفة، وخاصة في منطقة مسجد الجزار الذي يعد من أقدم المساجد في فلسطين، وكذلك حارة المجادلة.

ونقل موفد TRT عربي عن شهود عيان قولهم إن المستوطنين حاولوا اقتحام مسجد الجزار ومحاولة التسبب في إحراقه لكن الهجوم أحبط بسبب وجود مئات الشبان الفلسطينيين حول المسجد.

وقال الشيخ عفيف وهو أحد شهود العيان إن أهالي المدينة تعرضوا لهجوم واسع من قبل المستوطنين وقمع شديد من قبل الشرطة وعناصر حرس الحدود، الذين اعتدوا على النساء والأطفال وهاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين.

كما هاجم المستوطنون المتطرفون منازل عربية عدة خارج البلدة القديمة، وحاولوا إحراق المنازل على سكانها.

وتتعرض عكا منذ نحو أربعة أيام، لهجوم واسع من الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين كباقي المدن الفلسطينية التي يسكنها الفلسطينيون مثل يافا واللد والرملة وغيرها.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العمود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

مصدر:TRT عربي
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