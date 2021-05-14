سياسة
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قمع الصوت الفلسطيني.. فيسبوك يغلق مجموعة "أنقذوا الشيخ جراح"
أغلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليلة الجمعة، مجموعة حي الشيخ جراح على الموقع، والتي تنقل آخر التطورات بخصوص الحي المقدسي، واعتداءات المستوطنين المتطرفين والشرطة الإسرائيلية على سكانه.
قمع الصوت الفلسطيني.. فيسبوك يغلق مجموعة "أنقذوا الشيخ جراح"
فيسبوك قالت إن المحتوى على المجموعة يتعارض مع "معايير المجتمع" لديها / AA
14 مايو 2021

قال محمد الكرد أحد أبناء عائلات "الشيخ جراح" المهددة بالإخلاء والتهجير من الحي من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، إن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أغلق ليلة الجمعة، مجموعة حي الشيخ جراح على الموقع.

وذكر فيسبوك في سبب الإغلاق بأن "المحتوى على المجموعة يتعارض مع معايير مجتمعنا".

وكانت المجموعة التي تحمل اسم SaveSheikhJarrah تنقل ما يحدث في الحي من اعتداءات للمستوطنين المتطرفين والشرطة الإسرائيلية على سكانه، وترهيبهم في محاولة لتهجيرهم ومنح منازلهم للجمعيات الاستيطانية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ إسرائيلية إلى إخلاء 12 منزلاً وتهجير عائلات فلسطينية منها وتسليمها لمستوطنين.

مصدر:TRT عربي
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