قال محمد الكرد أحد أبناء عائلات "الشيخ جراح" المهددة بالإخلاء والتهجير من الحي من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، إن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أغلق ليلة الجمعة، مجموعة حي الشيخ جراح على الموقع.

وذكر فيسبوك في سبب الإغلاق بأن "المحتوى على المجموعة يتعارض مع معايير مجتمعنا".

وكانت المجموعة التي تحمل اسم SaveSheikhJarrah تنقل ما يحدث في الحي من اعتداءات للمستوطنين المتطرفين والشرطة الإسرائيلية على سكانه، وترهيبهم في محاولة لتهجيرهم ومنح منازلهم للجمعيات الاستيطانية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ إسرائيلية إلى إخلاء 12 منزلاً وتهجير عائلات فلسطينية منها وتسليمها لمستوطنين.