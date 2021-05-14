سياسة
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شاهد | كاميرا TRT ترصد مشاهد الاعتداء على "الشيخ جراح" واستبسال أهالي الحي
قامت قوات إسرائيلية ومستوطنون بالاعتداء على المعتصمين في حي "الشيخ جراح"، فيما رصدت كاميرا TRT عربي مشاهد الاعتداء على الحي واستبسال الأهالي في الدفاع عنه.
شاهد | كاميرا TRT ترصد مشاهد الاعتداء على "الشيخ جراح" واستبسال أهالي الحي
الاحتلال يعتدي على أهالي حي الشيخ جراح المعتصمين في القدس المحتلة / AA
14 مايو 2021

اعتدت قوات إسرائيلية ومستوطنون، الجمعة، على المعتصمين في حي "الشيخ جراح"، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 9 فلسطينيين بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن مستوطنين "أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في حي الشيخ جراح" ضد تهجيرهم لصالح الإسرائيليين، حسب وكالة الأناضول.

وأشاروا إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز والصوت نحو المتظاهرين في الحي".

بدورها، ذكرت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني (غير حكومية)، أن "طواقمها تعاملت مع إصابة بقنبلة صوت في حي الشيخ جراح، حيث جرى التعامل معها ميدانياً".

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 9 شبان فلسطينيين في حي "الشيخ جراح" وقرية العيسوية بالقدس، خلال مواجهات بالمنطقتين.

وادعت الشرطة، في بيان، أن الاعتقال جاء بتهمة رمي الحجارة والزجاجات الفارغة نحو القوات الإسرائيلية.

ويسود توتر في "الشيخ جراح" إثر أنباء عن وصول مجموعات من المستوطنين للانضمام إلى نظرائهم المقيمين في الحي، والذين يبثون أغاني عبرية عبر مكبرات الصوت.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وبخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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