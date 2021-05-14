سياسة
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الأمم المتحدة تكشف عن أعداد النازحين في غزة جراء عدوان إسرائيل
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن نحو 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة نزحوا من منازلهم باتجاه المدارس والمساجد جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وتوقعت في بيان نفاد الوقود اللازم لتشغيل الخدمات الصحية في المستشفيات والمياه بحلول الأحد.
الأمم المتحدة تكشف عن أعداد النازحين في غزة جراء عدوان إسرائيل
الأمم المتحدة قدرت عدد النازحين داخل قطاع غزة بـ 10 آللاف فلسطيني  / AFP
14 مايو 2021

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، نزوح نحو 10 آلاف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، أنه يقدر عدد النازحين بنحو 10 آلاف فلسطيني غادروا منازلهم إلى المدارس والمساجد في القطاع، وسط وصول محدود إلى الماء والغذاء والنظافة والخدمات الصحية.

وأشار إلى أن الوصول إلى الخدمات الصحية في المستشفيات وإلى الماء (في غزة) مرتبط بالتيار الكهربائي، متوقعاً نفاد الوقود اللازم لتشغيل تلك الخدمات بحلول الأحد.

وفي وقت سابق الجمعة، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل وحركة "حماس" وقف القتال فوراً والسماح لجهود الوساطة بالعمل، وفق بيان تلاه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أمام الصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على قطاع غزة منذ مساء الاثنين، إلى 126 قتيلاً، بينهم 31 طفلاً و20 سيدة، إضافة إلى 900 إصابة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وبخاصة منطقة باب العمود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات.​​​​​

مصدر:AA
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