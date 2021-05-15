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الأمم المتحدة تكشف عن أعداد النازحين في غزة جراء عدوان إسرائيل، وخالد مشعل يكشف لـTRT عربي عن مطالب وشروط المقاومة للتهدئة.

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مشعل يكشف لـTRT عربي عن مطالب وشروط المقاومة للتهدئة

كشف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، عن وجود حراك من تركيا وقطر ومصر لوقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس. [TRT عربي]

وقال خالد مشعل في لقاء خاص مع TRT عربي إن مطالب حماس لوقف التصعيد تتمثل بـ"خروج قوات الاحتلال من المسجد الأقصى والسماح بحرية الصلاة والوجود فيه". [TRT عربي]

وأضاف أيضاً: "على الاحتلال التوقف عن جريمة تهجير أهالي الشيخ جراح، والإفراج عن المعتقلين في التصعيد الأخير بالقدس، ووقف العدوان على غزة". [TRT عربي]

الأمم المتحدة تكشف عن أعداد النازحين في غزة جراء عدوان إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة نزوح نحو 10 آلاف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. [TRT عربي]

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان أنه يقدر عدد النازحين بنحو 10 آلاف فلسطيني غادروا منازلهم إلى المدارس والمساجد في القطاع، وسط وصول محدود إلى الماء والغذاء والنظافة والخدمات الصحية. [TRT عربي]

وأشار إلى أن الوصول إلى الخدمات الصحية في المستشفيات وإلى الماء (في غزة) مرتبط بالتيار الكهربائي، متوقعاً نفاد الوقود اللازم لتشغيل تلك الخدمات بحلول الأحد. [TRT عربي]