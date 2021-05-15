سياسة
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قوة ناعمة جديدة.. وزير إسرائيلي يطلب من فيسبوك وتيك توك المساعدة
طلب غانتس من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الشروع بشكل استباقي في إزالة المحتوى الذي "يحرض على العنف" أو "يشجع على الإرهاب"، يقصد بذلك المحتوى الداعم للفلسطينيين.
قوة ناعمة جديدة.. وزير إسرائيلي يطلب من فيسبوك وتيك توك المساعدة
وزير العدل الإسرائيلي يدعو مواقع التواصل لإزالة المحتوى المناصر لفلسطين / AP
15 مايو 2021

قال متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه أخبر المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك وتيك توك خلال اجتماع عبر تطبيق زووم يوم الخميس أن جولة الحرب الحالية "يجري تحريكها عمداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل عناصر متطرفة أقسمت على الإضرار بإسرائيل".

ووصف غانتس الجولة الحالية بأنها "لحظة طوارئ اجتماعية ونتوقع مساعدتكم".

وأضاف المتحدث أن المسؤولين التنفيذيين عبَّروا عن التزامهم العمل بسرعة وفاعلية لمنع التحريض على شبكاتهم.

وطلب غانتس من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الشروع بشكل استباقي في إزالة المحتوى الذي "يحرض على العنف" أو "يشجع على الإرهاب"، يقصد بذلك المحتوى الداعم للفلسطينيين.

ويتواصل تصعيد أمني وميداني في غزة منذ الاثنين الماضي، إذ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة على جميع مناطق القطاع، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بكثافة على العديد من المدن داخل إسرائيل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن مقتل ما لا يقل عن 139 فلسطينياً بينهم 39 طفلاً و22 سيدة، وإصابة أكثر من 950 بجروح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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