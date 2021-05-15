سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | دول أوروبية تقمع تظاهرات مندّدة بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
قمعت دول فرنسا وألمانيا واليونان والسويد السبت، تظاهرات حاشدة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولاحقت الشرطة مشاركين في التظاهرات حاولوا التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واعتدت عليهم بالهراوات وخراطيم المياه.
شاهد | دول أوروبية تقمع تظاهرات مندّدة بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
الشرطة  استخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرة التي انطلقت سلمياً / AA
15 مايو 2021

قمعت الشرطة الفرنسية السبت، تظاهرة حاشدة ندّدت بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، دعت إليها الجالية العربية في فرنسا.

ونُظّمت مسيرات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة السبت في 12 مدينة فرنسية، لكن التركيز كان على باريس، حيث قال المنظمون إنهم سيتحدَّون الحظر المفروض على الاحتجاج.

وحضرت الشرطة الفرنسية بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح في الحي الذي يضمّ عدداً كبيرا من السكان العرب والمغاربة، لقمع التظاهرة التي كان من المفترض أن تبدأ في الساعة الثالثة من مساء السبت.

واستخدمت الشرطة الفرنسية الهراوات وخراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق التظاهرة، ولاحقت النشطاء في شوارع باريس، في مخالفة واضحة لحرّية التعبير التي يضمنها القانون الفرنسي.

وقال شهود عيان إن الشرطة الفرنسية استخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرة التي كانت تجري سلمياً.

والخميس، فرضت السلطات الفرنسية حظراً على تنظيم الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين، بدعوى تجنُّب تكرار أعمال الشغب والعنف التي رافقت أحداثاً مماثلة في العاصمة باريس قبل سنوات.

وفي ذات السياق قمعت الشرطة الألمانية بقسوة تظاهرة تضامنية مع فلسطين انطلقت في برلين، ورفعت شعارات رافضة لاعتداءات إسرائيل في القدس وعدوانها على غزة.

كذلك قمعت السلطات اليونانية عدداً من المتضامنين الذين خرجوا للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في العاصمة أثينا.

وألقى عناصر الشرطة بقنابل الغاز على المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندّد بإسرائيل.

وقمعت السلطات السويدية السبت تظاهرة متضامنة مع فلسطين، رغم خروج متظاهرين بأعداد كبيرة في مدن عديدة منها العاصمة ستوكهولم ومدينة أوبسالا.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جرَّاء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل/نيسان الماضي في القدس، بخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us