سياسة
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ليسوا مجرد أرقام.. أسماء وأعمار 40 طفلاً قتلتهم آلة حرب إسرائيل في غزة
قتلت آلة الحرب الإسرائيلية منذ مساء الاثنين، 40 طفلاً فلسطينياً في غارات عنيفة شنّتها مقاتلاته على أهداف بمناطق مختلفة من قطاع غزة، وهدمت الصواريخ بيوتاً على رؤوس ساكنيها، وقتلت عائلات فلسطينية بأكملها.
ليسوا مجرد أرقام.. أسماء وأعمار 40 طفلاً قتلتهم آلة حرب إسرائيل في غزة
الطفلة حور الزاملي قُتلت في قصف إسرائيلي على بيت عائلتها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
15 مايو 2021

قتل الجيش الإسرائيلي منذ مساء الاثنين، 40 طفلاً فلسطينياً في غارات عنيفة شنتها مقاتلاته على أهداف بمناطق مختلفة من قطاع غزة، قالت مؤسسات حقوقية إنها أهداف مدنية.

وحسب رصد المراكز الحقوقية، دمرت المقاتلات الحربية المنازل على رؤوس بعض الأطفال، فيما استهدفتهم مباشرةً في الشوارع، واصفة ذلك بـ"جرائم حرب".

وطالبت مراكز، بينها مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان، "المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لحماية المدنيين". كما دعا المركز، إلى التحرك "لوقف التصعيد، ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".

وبلغ إجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية في غزة منذ مساء الاثنين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، "139 شهيداً، بينهم 22 سيدة، و1038 إصابة".

أسماء الضحايا الأطفال

ووثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان أصدرته السبت، أسماء الضحايا الأطفال الـ40، وهم:

بلدة بيت حانون (شمال القطاع)

- يزن المصري (عامان).

- الشقيقان إبراهيم (11 عاماً) ومروان المصري (7 أعوام).

- رهف المصري (10 أعوام).

- إبراهيم حسنين (16 عاماً).

- حسين حمد (11 عاماً).

- الأشقّاء إسماعيل الطناني (6 أعوام) وأمير (5 أعوام) وأدهم (4 أعوام) ومحمد (3 أعوام).

- محمد أبو دية (عام).

- خالد القنوع (17 عاماً).

مدينة بيت لاهيا

- الأشقّاء محمد زين العطّار (عام) وإسلام (8 أعوام) وأميرة (6 أعوام).

مدينة غزة

- يحيى خليفة (14 عاماً).

- لينا شرير (16 عاماً).

- براء الغرابلي (16 عاماً).

ـ حمزة نصار (12 عاماً).

- حلا الريفي (14 عاماً).

- زيد التلباني (5 أعوام).

- فوزية أبو فارس (17 عاماً).

- الأشقّاء صهيب الحديدي (13 عاماً)، وعبد الرحمن (8 أعوام)، وأسامة (6 أعوام).

- الأشقاء مريم أبو حطب (8 أعوام)، ويامن (6 أعوام)، وبلال (9 أعوام)، ويوسف (11 عاماً).

بلدة جباليا (شمال)

- مصطفى عبيد (17 عاماً).

- محمد سليمان (16 عاماً).

- بثينة عبيد (6 أعوام).

مخيم البريج (وسط)

- لينا عيسى (14 عاماً).

- أحمد الحواجري (14 عاماً).

النصيرات (وسط)

- عبد الله جودة (13 عاماً).

مدينة خانيونس (جنوب)

- بشار سمور (17 عاماً).

- عمار العمور (11 عاماً).

- حمادة العمور (13 عاماً).​​​​​​​

مدينة رفح (جنوب القطاع)

- إبراهيم الرنتيسي (عام).

- حور الزاملي (عامان).

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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