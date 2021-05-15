اعتبرت تحليلات إسرائيلية أن العدوان المستمر الذي يشنّه الاحتلال على غزة منذ يوم الاثنين الماضي "يقترب من نهايته"، مشيرة إلى أن حماس انتصرت في معركة الوعي، في حين يتباهى قادة الجيش الإسرائيلي بـ"إنجازات سلاح الجو".

وقال ناحوم برنيع، كبير المعلقين السياسيين في يديعوت أحرونوت، الجمعة: "على الرغم من كل الحديث عن تكثيف الهجمات، فإن عملية (حراس الأسوار) تقترب من نهايتها".

وأضاف برنيع أن "قيادة الجيش الإسرائيلي فخورة بإنجازات سلاح الجو، بما في ذلك الأضرار الكبيرة التي لحقت بترسانة حماس، واغتيال كبار القادة، والتوغلات السرية، وتدمير مكاتب حماس وأبراج غزة".

ولفت برينغ إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، ادّعى ضباط جيش الاحتلال أنه من منظور عسكري بحت، حققت إسرائيل خلال 50 ساعة ما لم تحقّقه خلال 50 يوماً خلال العدوان على غزة عام 2014.

وكانت القناة الإسرائيلية 13 أفادت السبت، بأن وزراء في المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغَّر "الكابينت" يرون أنه يجب إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة نظراً إلى "نفاد بنك الأهداف".

وأشار برنيع في مقاله إلى أن "حماس لا تقاتل من أجل عقاراتها أو صواريخها، بل من أجل الوعي".

وأشار إلى أن الحركة انتصرت بشكل كامل في معركة الوعي، وأن "قادة حماس سيكون لديهم أشياء ليقولوها في المؤتمر الصحفي بعد وقف إطلاق النار".

وحسب برنيع فإن "إسرائيل في متاهة، فالقيادة السياسية ليس لديها نية للخوض في عملية برية، ولا خطط لاحتلال مناطق، ولا أحد يتوقع رفع الرايات البيضاء فوق منازل غزة".

وأضاف: "الخاتمة واضحة لهذه العملية التي لها اسم ولكن ليس لها هدف معلن".

وفجر السبت ارتكبت إسرائيل مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، بعدما دمّرت منزلاً على رؤوس ساكنيه، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين، هم 8 أطفال وسيدتان.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 140 شهيداً بينهم 39 طفلاً و22 سيدة، و1038 إصابة بجروح متفاوتة".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.