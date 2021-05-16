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إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وسط تضامن شعبي عالمي مع الفلسطينيين ودول أوروبية تقمع تظاهرات منددة بالجرائم الإسرائيلية.

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إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة.. وتضامن شعبي عالمي مع الفلسطينيين

واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصفها العنيف لقطاع غزة السبت، إذ وصل عدد الضحايا إلى 140 فلسطينياً بينهم عشرات الأطفال، وقصفت إسرائيل السبت برجين في قطاع غزة هما "الجلاء" و"الأندلس". [TRT عربي]

ولقي استهداف برج "الجلاء" الذي يضم عدة مكاتب صحفية دولية إدانات واسعة، وسط اتهامات لإسرائيل باستهداف المقرات الإعلامية لإخفاء جرائمها في القطاع. [TRT عربي]

وانطلقت السبت تظاهرات متضامنة مع الفلسطينيين ومنددة بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة في عواصم عربية وغربية من بينها لندن وأثينا وباريس وستوكهولم وبرلين. [TRT عربي]

شاهد | دول أوروبية تقمع تظاهرات مندّدة بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

قمعت فرنسا وألمانيا واليونان والسويد السبت تظاهرات حاشدة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولاحقت الشرطة مشاركين في التظاهرات حاولوا التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واعتدت عليهم بالهراوات وخراطيم المياه. [TRT عربي]

واستخدمت الشرطة الفرنسية الهراوات وخراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق التظاهرة ولاحقت النشطاء في شوارع باريس، في مخالفة واضحة لحرية التعبير التي يضمنها القانون الفرنسي. [TRT عربي]

وفي ذات السياق قمعت الشرطة الألمانية بقسوة تظاهرة تضامنية مع فلسطين انطلقت في برلين ورفعت شعارات رافضة لاعتداءات إسرائيل في القدس وعدوانها على غزة. [TRT عربي]