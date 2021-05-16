يطالب مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي بوقف العملية العسكرية ضد قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري إنه "بينما يتحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتس، ظاهرياً في عزمهما على مواصلة الحملة في غزة، يقول كبار أعضاء مؤسسة الدفاع والجيش في محادثات مغلقة، إن من الصواب السعي الآن لإنهاء العملية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأضاف الموقع أنه استناداً إلى قادة عسكريين (لم يسمهم) فإنّ "إسرائيل تدفع ثمن استمرار العملية وقد تخاطر بمناورة برية لا يريد أحد دخولها".

ولفت إلى وجود خوف في "جهاز الدفاع" من بروز مفاجأة من "حماس" بطريقة تتطلب رداً بمناورة برية.

وقال: "الخوف من فقدان شرعية إسرائيل، لمهاجمتها قطاع غزة، في المستقبل هو أيضاً على المحك".

كما أشار هؤلاء المسؤولون إلى أن "فاعلية الهجمات الإسرائيلية (في غزة) قد انخفضت".

واستناداً إلى المصادر ذاتها ذكر الموقع أنّ "قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف نجح في فرض معادلة جديدة على إسرائيل بعد أن قرر إطلاق صواريخ على كل منطقة يمكن أن تصل إليها في جميع أنحاء البلاد".

وتكثفت خلال اليومين الماضيين الدعوات الدولية لوقف العملية العسكرية التي بدأت بها إسرائيل.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.