سياسة
4 دقيقة قراءة
للأسبوع الثاني.. تواصُل العدوان الإسرائيلي على غزة وعدّاد الضحايا في ارتفاع
واصلت المقاتلات الإسرائيلية، فجر الاثنين، شنّ غاراتها المكثفة على أنحاء متفرقة بقطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا إلى 200 بينهم 59 طفلاً و35 سيدة.
للأسبوع الثاني.. تواصُل العدوان الإسرائيلي على غزة وعدّاد الضحايا في ارتفاع
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قالت إن حصيلة أسبوع من العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 200 من الضحايا / AFP
16 مايو 2021

شنّت المقاتلات الإسرائيلية، فجر الاثنين، عشرات الغارات المتزامنة والمكثفة على عدة مناطق جنوبي وغربي مدينة غزة، وشمالي وجنوبي ووسط القطاع.

واستهدف القصف الإسرائيلي مواقع للمقاومة الفلسطينية، وأراضي زراعية، وشوارع وبنى تحتية، كما أدى إلى تدمير مقار أمنية، جنوبي وغربي مدينة غزة.

وتسبب القصف في أضرار كبيرة في منازل ومبانٍ سكنية، إضافة إلى تدمير واسع في الشوارع ومفترقات الطرق. كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مربعات سكنية بمحيط الأماكن المستهدفة.

كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية أراضي زراعية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بسلسلة من الغارات العنيفة، واستهدفت غارات أخرى منزلاً في مدينة دير البلح وآخر بمدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل، إضافة إلى قصفه أرضاً زراعية في مدينة رفح.

وفي وقت سابق من ليل الأحد/الاثنين، قصفت الطائرات الإسرائيلية عدداً من المنازل والأراضي الزراعية في مدينتي رفح وخان يونس، ومحافظة وسط القطاع، ما أدى إلى اندلاع حريق بإحدى الأراضي الزراعية.

من جهة أخرى، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية متمركزة في عرض البحر، نيران قذائفها صوب شواطئ مدينة غزة وشمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا الذين قُتلوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 200 بينهم 59 طفلاً و 35 سيدة.

وكانت الوزارة قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا الذين قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي الوحشي على مدينة غزة فجر الأحد، إلى 42، بينهم 10 أطفال و16 سيدة.

​​​​​​​وأعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الاثنين، عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

وقالت "كتائب القسام" في بيان، إنها استهدفت مدن عسقلان، وأسدود، وبئر السبع، رداً على العدوان المتواصل بحق سكان غزة.

وتابعت: إنها وجهت خلال اليوم "ضربة صاروخية كبيرة رداً على العدوان".

كما استهدفت "القسام"، وفق بيان آخر لها، مواقع عسكرية مختلفة محاذية لقطاع غزة، برشقات صاروخية.

بدورها، قالت "سرايا القدس"، إنها أطلقت رشقات صاروخية على أسدود، وشمالي تل أبيب، رداً على استمرار العدوان في غزة.

كما استهدفت، حسب بيانات سابقة، موقعي "كسوفيم" و"نحال عوز"، العسكرييْن، بقذائف الهاون.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، مقتل حسام أبو هربيد، قائد سرايا القدس (الذراع المسلّح للحركة)، في لواء شمال غزة.

وقالت الحركة، في بيان: "ننعي المجاهد أبو هربيد (37 عاماً)، قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة".

وأضافت الحركة : " أبو هربيد استشهد خلال تنقّله بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ومتابعة سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه نجح في تصفية حسام أبو هربيد، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وخلال الأيام السبعة ارتكبت إسرائيل مجازر راح ضحيتها عدد من العائلات الفلسطينية، التي أُبيد بعضها بشكل كامل.

كما غيّرت هذه الغارات من طبيعة المظهر العام لمعالم عدة مناطق حيوية في مدينة غزة، محوّلة إياها إلى "خراب" وأكوام من الركام والرماد.

وتعرّضت البنى التحتية في مناطق القطاع المختلفة، من شبكات المياه، والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء، للتدمير.

وشنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية نحو 1200 غارة واعتداء منذ بداية العدوان، 10 مايو/أيار الجاري، حسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي.

وقال إن الغارات تركّزت على "المنازل والمباني السكنية، والمقرات الحكومية، والبنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us